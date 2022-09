Em Angola, a saúde do Presidente da República (PR) e a questão do interesse público continuam a ser um tabu. Nos últimos anos da governação de José Eduardo dos Santos, eram conhecidas as suas constantes deslocações ao exterior, para tratar da sua saúde, e o silêncio monumental de todo o seu staff em torno daquilo que eles comunicavam à imprensa e à população como "visita privada". O equilíbrio ético e político que envolve a privacidade do PR e o direito dos cidadãos de serem informados sobre a condição médica do Chefe de Estado voltaram a estar em discussão quando, no último fim-de-semana, circularam rumores sobre o estado de saúde do Presidente eleito, João Lourenço. A ausência temporária, a incapacidade ou indisposição momentânea de um PR causam sempre um impacto político, social, económico e emocional nos cidadãos. A falta de informação gera especulação e alimenta a desinformação, sendo, muitas vezes, os jornalistas colocados do lado oposto da barricada, em função dos interesses em jogo e em conflito.