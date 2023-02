Em reunião do Conselho de Ministros, presidida pelo Chefe de Estado, foi aprovado um pacote de incentivos que conta, por exemplo, com um subsídio de isolamento equivalente a 30% do salário-base e um subsídio de renda de casa, correspondente a 30% do salário-base.

Os funcionários públicos e agentes administrativos que aceitem trabalhar em localidades de difícil acesso terão também direito a um subsídio de instalação correspondente a 50% do salário-base, para compensar as despesas relacionadas Quem escolha viver e trabalhar em localidades mais distantes da capital e mais recônditas terá igualmente preferência no acesso à habitação e aos demais programas sociais promovidos pelo Estado.

Outro dos incentivos à mobilidade é o direito de preferência na transferência do cônjuge para a mesma localidade.

A população angolana está estimada em 33.097.671 habitantes, com a província de Luanda a concentrar a maioria da população (9.079.811). Já o Moxico, que apresenta a maior extensão territorial, tem, apenas, 4,32 habitantes por quilómetro quadrado, segundo dados avançados pelo Instituto Nacional de Estatística.