Com excepção da capital do País, as outras duas províncias em que o MPLA, que administra o Estado desde 1975, perdeu as eleições viram suas quotas na proposta de OGE2023 aumentar significativamente. Entretanto, o documento ainda não foi aprovado em definitivo, mas tudo aponta para que, depois de validado na especialidade, seja aprovado na votação final global, tendo em conta o número de deputados dos «camaradas», que até têm tido o apoio do PHA, pelo menos quanto ao voto da referida proposta.

As províncias do Zaire e Cabinda, que, à semelhança de Luanda, a capital do País, depositaram maior voto de confiança ao maior partido na oposição, a UNITA, nas eleições-gerais de 24 de Agosto passado, viram as suas quotas na proposta de Orçamento Geral de Estado para 2023 aumentar significativamente em relação ao OGE2022.

Nas eleições supra, em Cabinda, por exemplo, o MPLA, partido que administra o Estado desde a independência do País em 1975, obteve apenas 26% dos votos escrutinados, tendo a UNITA, o seu arquirrival, arrecadado 68%. E no Zaire, os «maninhos» tiveram 52%, já os «camaradas» 36%.

E antes dessas eleições, nos últimos cinco anos, as referidas províncias, com excepção da capital, nunca tiveram um orçamento que chegasse aos 300 mil milhões de kwanzas/ano. Já na proposta de OGE 2023, Cabinda, a circunscrição mais ao Norte do País, conta com um orçamento de 495,9 mil milhões de kwanzas, representando um aumento de 106%, em comparação ao período homólogo (2022), altura em que o orçamento da província foi fixado em 239,8 mil milhões.

Embora não tenha nem sequer roçado a proposta de OGE para Cabinda, a província do Zaire vê a sua quota aumentar para 148,7 mil milhões, contra os 109,9 mil milhões de 2022. Dentre as localidades em que a UNITA venceu ao MPLA, Luanda é a circunscrição que viu o seu orçamento recuar em comparação ao ano passado, dado que, em 2022, a capital teve uma dotação de 1,1 bilião de kwanzas e por hora deverá receber 979,9 mil milhões.

