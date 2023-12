O governador de Luanda reforçou, a 29 de Novembro, a frota de meios técnicos da Unidade Técnica de Gestão do Saneamento de Luanda (UTGSL) com dois camiões de sucção de águas pluviais e duas máquinas retroescavadoras.

Os camiões de sucção, com capacidade de 20 mil litros cada, e as máquinas com duas pás (uma na parte dianteira e outra traseira), servirão, segundo Manuel Homem, para intervenções no sistema de drenagem, limpeza e sucção das águas das chuvas que se abatem sobre a capital do País.

