Os sete projectos serão implantando nos bairros Popular, Palanca, São Paulo, Morro Bento, Viana, Marçal e Vila Alice.

Segundo o GPL, para o Bairro Popular, onde esta sexta-feira, 23, o Presidente da República, João Lourenço, se inteirou do nível de execução das obras que decorrem naquele bairro, do distrito urbano do Neves Bendinha, município de Luanda, enquadrado no programa de reabilitação e requalificação das vias de acesso da cidade de Luanda, há 26 ruas que estão a ser intervencionadas, numa extensão de 18 quilómetros.

Ao apresentar o programa ao PR, em nome do GPL, o director provincial de infra-estruturas do Governo Provincial de Luanda, Kalunga Quissanga, disse que no município de Viana estão a ser feitas valas de drenagens de dois a três metros de largura.

Kalunga Quissanga afirmou que, com a conclusão destas valas de drenagem, os problemas de inundações que Viana tem registados, ficam resolvidas.

Conforme o GPL, apenas 15 por cento da cidade de Luanda tem a sua malha de rede infra-estruturada no que à drenagem diz respeito, mas com a materialização deste projecto, o GPL espera que essa percentagem chegue aos 33 por cento.

João Lourenço constatou no local o desenvolvimento da empreitada em curso, cuja execução está a 80 por cento e deverá ser entregue aos munícipes nos próximos meses.

Importa salientar que o programa de melhoria das vias de Luanda surge na sequência do despacho presidencial de 16 de Março do presente ano, cuja despesa está avaliada em mais de 286 milhões de dólares.