A direcção do Hospital Geral de Luanda foi afastada, esta quarta-feira, pelo governador provincial, Manuel Homem, depois de, em Dezembro do ano passado, uma mulher de 42 anos ter morrido em circunstâncias ainda por apurar, supostamente por negligência.

O novo director geral do Hospital de Luanda é Francisco Adolfo Manuel Quinto, nomeado em comissão de serviço para substituir Barnabé Lemos, que ocupava o cargo desde Maio de 2021.

Magalhães da Silva Baião Sobrinho foi nomeado para exercer o cargo de director clínico.

O governador Provincial de Luanda nomeou ainda Paula Tomás Katuco, para exercer o cargo de directora de enfermagem, José Luís Janota para director pedagógico e científico e Tresor Bongo Gomes Tiago, para director administrativo.

No mês de Dezembro do ano passado, a ministra da Saúde Sílvia Lutucuta, avisou que os profissionais culpados pela morte de uma cidadã de 42 anos de idade no Hospital Geral de Luanda, supostamente por negligência, vão ser responsabilizados disciplinar e criminalmente, caso seja apurado que houve negligência no inquérito entretanto instaurado.

"Seremos implacáveis e vamos tomar as medidas que se impõem. Queremos profissionais na saúde que prestem serviços humanizados", disse Sílvia Lutucuta que falava à TPA, à margem do 31º conselho consultivo do pelouro que decorreu na província do Zaire.

A ministra apelou aos profissionais para que mantenham um diálogo permanente com os pacientes e definam devidamente as suas prioridades.

Sílvia Lutucuta avançou que não se pode ficar impávido diante de situação como esta, por isso, foi criada uma comissão de inquérito com o Ministério da Saúde e o Governo Provincial de Luanda que tem a tutela administrativa e financeira do Hospital Geral de Luanda para averiguar as circunstâncias da morte da paciente.