Esta segunda-feira, 8, faz dois anos que o ex-Presidente da República, José Eduardo dos Santos, morreu, em Barcelona, e nas redes sociais multiplicam-se as mensagens de cidadãos que recordam o antigo Chefe de Estado com melancolia e saudade. O político Higino Carneiro diz que José Eduardo dos Santos foi um incansável defensor do perdão e da Reconciliação Nacional, opinião partilhada pelos muitos internautas que recordam JES como "um grande homem".

Nas primeiras horas desta segunda-feira, 8, vários angolanos escreveram nas redes sociais a célebre frase de JES "nem mais um tiro, temos de negociar a paz para salvar os homens vivos", proferidas aquando da conquista da Paz em 2002.

Também nos táxis a conversa era sobre José Eduardo dos Santos, que, segundo vários cidadãos "faz muita falta ao país" e que "sacrificava o Governo pelo povo".

Frases como "afinal éramos felizes e não sabíamos" e "sentia-se menos a fome" ecoavam hoje nos azuis e brancos.

José Eduardo dos Santos morreu vítima de doença em Barcelona, Espanha, a 8 de Julho de 2022. E muitos acreditam que já é hora de o País render uma grande homenagem ao também "Arquiteto da Paz".

"Eterna honra ao Arquitecto da Paz, incansável defensor do perdão e da Reconciliação Nacional. Viva Angola", escreveu esta segunda-feira, na sua página na rede social Facebook, o político Higino Carneiro, conhecido pelos angolanos pela alcunha "4x4", que ocupou vários cargos no aparelho de Estado no Governo de JES.

Vários anónimos recordam José Eduardo dos Santos com respeito, admiração, e realçam que "Zedu" merece uma homenagem dada a sua dimensão.

Outros criticam o partido MPLA, partido do qual JES foi líder durante 38 anos, por pouco fazer para difundir a sua dimensão política e de Estadista.

"Faz hoje dois anos desde a sua partida para eternidade, embora em meio às controvérsias sobre a sua liderança, uma coisa é certa, foi o homem que conduziu os destinos do nosso país durante 38 anos e jamais será apagado da história. Um homem com uma tranquilidade imensurável, um homem com um olhar estratégico", escreveu um dos internautas.

A maioria dos cidadãos escreve, na internet, a palavra "eterna gratidão", fazendo recurso a diversas imagens de JES como Presidente da República.

Vale recordar que em Abril de 2023, o Chefe de Estado, João Lourenço, rendeu homenagem ao ex-Presidente José Eduardo dos Santos, com a deposição de uma coroa de flores no seu sarcófago, na Praça da República, adjacente ao Memorial Dr. António Agostinho Neto, no âmbito das celebrações do Dia da Paz e Reconciliação Nacional.