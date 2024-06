Segundo uma nota de imprensa da Presidência da República, é a primeira vez que João Lourenço visita a sede da SADC, desde que assumiu a presidência rotativa da organização, em Agosto do ano passado.

De acordo com a nota, João Lourenço vai descerrar a placa que simboliza esta sua visita, percorrer os diversos compartimentos da instituição, e deverá igualmente discursar num encontro que vai manter com Secretariado Executivo da SADC, bem como com os funcionários.

Nesta visita, o Presidente João Lourenço terá um encontro com o seu homólogo do Botswana, Mokgweetsi Masisi, com o qual vai abordar questões relacionadas com a cooperação bilateral.

Refira-se que Angola assumiu a liderança rotativa da organização para o período 2023-2024, a 17 de Agosto do ano passado, durante a 43.ª Cimeira de Chefes de Estado e de Governo.

A Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) é uma organização inter-governamental, criada em 1992, que se dedica à cooperação e integração sócio-económica da região, bem como à cooperação em matérias de política e segurança.

Integram a SADC Angola, Botswana, Comores, República Democrática do Congo, Eswatini, Lesotho, Madagáscar, Malawi, Maurícias, Moçambique, Namíbia, Seychelles, África do Sul, Tanzânia, Zâmbia e Zimbabwe.