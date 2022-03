João Lourenço inicia os dois dias de trabalhos no Kuando Kubango com uma reunião do Conselho de Governação local, onde vai avaliar os projectos em curso e o seu grau de execução.

Neste encontro, que servirá de pilar para toda a estadia do Chefe de Estado nesta província do sudeste angolano, vão ser, segundo informação disponibilizada pela Presidência, analisadas as formas de ultrapassar obstáculos que possam estar a retardar a prossecução de alguns destes projectos no conjunto das 18 províncias.

Com a presença dos 18 governadores provinciais, João Lourenço deverá conduzir os trabalhos no sentido de acelerar as grandes obras estruturantes no País, que serão fundamentais para enfrentar um ano especialmente desafiante devido às eleições gerais que vão decorrer em meados de Agosto próximo.

O segundo dia no Kuando Kuabango, sexta-feira, vai ser aproveitado pelo Presidente da República para se inteirar da realidade da província, com os projectos em curso a merecerem uma atenção especial bem como a definição das políticas para o curto prazo.

Esta é uma visita que se enquadra na Presidência aberta do Titular do Poder Executivo para o seu mandato.