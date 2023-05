Nunca se combateu a corrupção! A corrupção só está a ser combatida agora no meu mandato", disse o Presidente João Lourenço, em entrevista à TV France 24. Com esse discurso, na óptica do também Chefe de Estado, a história da luta contra a corrupção em Angola passa a ter dois períodos: AJ (Antes de João) e DJ (Depois de João). É um murro no estômago do seu próprio partido, o MPLA, vindo de alguém que fez parte do anterior sistema corrupto e que agora o pretende combater. Em suma, João Lourenço vem dizer que sabia e conviveu com a corrupção, mas que nunca a combateu porque nunca teve poderes para tal e que agora que os tem está a fazê-lo. Também vem dar razão aos partidos na oposição e aos jornalistas que, durante anos, denunciaram a corrupção no seio da governação.