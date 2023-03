O secretariado-geral da JURA, Nelito Ekuikui, lamentou a detenção de Nascente Sapalo Santos, um jovem conhecido por imitar Jonas Savimbi na forma de vestir com a sua "farda" militar das antigas Forças Armadas de Libertação de Angola (FALA), o braço armado da UNITA até 1991, pelo Serviço de Investigação Criminal (SIC).

A detenção, segundo o documento assinado por Nelito Ekuikui, resulta da imitação do fundador da UNITA na sua forma de vestir e de uso da bengala, com a boina vermelha e a farda verde, com galões verdes e brancos de general nos ombros.

"Foi com bastante preocupação que a JURA tomou conhecimento da detenção do jovem Nascente Sapalo Santos, popularmente chamado por Savimbi, por supostos agentes do SIC que posteriormente o conduziram ao comando provincial da Polícia Nacional de Luanda", diz o comunicado da JURA.

Segundo a JURA, que cita relatos da mãe do jovem (na foto, com Nascente Sapalo Santos), a detenção ocorreu quando o mesmo foi interpelado enquanto fazia serviço de táxi.

"Foi questionado se era ele o Jonas Savimbi, sendo que este respondeu que o povo apenas assim o apelidou, mas que, evidentemente, não é ele o fundador do partido do Galo Negro", esclarece a nota.

Em casa do jovem, de acordo com o comunicado, os efectivos pediram para que a sua esposa entregasse todas as vestimentas que o marido usava parecidas com a de Jonas Savimbi além de outros bens.

A JURA "condena veementemente as constantes violações dos direitos e liberdades previstos na lei e exige um pronunciamento da Polícia Nacional a respeito da detenção ilegal do jovem e se compromete a acompanhar de perto o caso para que seja reposta a legalidade".

O secretariado-geral da JURA exige das autoridades a liberdade imediata e incondicional do cidadão em causa e insta "o regime do MPLA a parar com os recorrentes actos de intimidação e perseguição dos jovens".

A nota refere que o jovem em referência, não cometeu nenhum crime à luz do direito angolano ao vestir-se como Jonas Malheiro Savimbi.

"Ninguém pode ser detido ou privado da liberdade simplesmente por se parecer ou vestir como outra pessoa", finaliza a nota.

Segundo fontes familiares, a detenção foi efectuada após um vídeo ter viralizado nas redes sociais, no qual, ao jeito de Jonas Savimbi, Nascente Sapalo Santos mobilizava a população.

Uma fonte do SIC Luanda disse que este assunto está a ser tratado pelo SIC-Geral, estando, no entanto, o Novo Jornal a aguardar explicações para esta detenção que, segundo deixa perceber a JURA, resultou apenas da forma como o jovem imita na forma de vestir o fundador da UNITA, que morreu em combate a 22 de Fevereiro de 2002, no Luena, Moxico.