Lei das Eleições: MPLA e oposição em lados opostos no que diz respeito ao método de apuramento de resultados

A UNITA e a CASA-CE não alinham com o MPLA na questão do apuramento dos resultados eleitorais como consta do Projecto Lei de Alteração à Lei das Eleições Gerais, mantendo a posição anterior à sua devolução ao Parlamento, em Setembro, pelo Presidente da República que passa por colocar o município como base inicial de apuramento dos resultados enquanto o partido no poder quer que estes sejam contados em Luanda.