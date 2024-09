Milhares de militantes e simpatizantes do MPLA, na província de Luanda, saíram este sábado às ruas para reforçar a liderança de João Lourenço manifestando apoio à ideia da divisão administrativa de Luanda em duas províncias do presidente do partido.

Esta saída às ruas foi uma iniciativa da comissão executiva do comité provincial de Luanda do MPLA e decorreu em todas os municípios de Luanda, com os militantes do MPLA a assegurarem que apoiam inequivocamente a iniciativa do presidente do partido, porque acham que apenas serve para desenvolver o País.

Na marcha do Kilamba Kiaxi, onde participou o maior contingente da estrutura do partido, o secretário-geral, Paulo Pombolo, disse que os militantes apoiam incondicionalmente o presidente João Lourenço na liderança do partido que governa Angola.

Segundo Paulo Pombolo, o papel dos militantes nesta marcha é de apoiar o presidente João Lourenço e a sua estratégia para que cumpra com o seu mandato à frente dos destinos do partido.

"Nós é que elegemos o líder em 2022. E quando se elege um líder o papel dos militantes é de apoiar esse líder para que cumpra com o seu mandato e a sua estratégia", disse o secretário-geral do MPLA.

Esta iniciativa surge numa altura em que algumas figuras históricas do MPLA se começam a posicionar para a sucessão de João Lourenço à frente do partido que estatutariamente cumpre o seu derradeiro mandato, assim como, constitucionalmente, na Presidência da República.

Iniciativas semelhantes aconteceram nas restantes províncias do país.