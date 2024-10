O evento, considerado de grande importância estratégica pelo Governo angolano, vai reunir líderes governamentais, empresariais e investidores de ambos os continentes, "reforçando o compromisso entre África e os Estados Unidos no fortalecimento de laços económicos, comerciais e de investimento".

O evento é organizado em colaboração com o Corporate Council on Africa (CCA), e o objectivo é "discutir e promover oportunidades de investimento, inovação e parcerias entre os sectores público e privado, com enfoque em áreas como infra-estrutura, energia, tecnologia, agricultura e indústria".

"A realização desta cimeira em Luanda é particularmente simbólica, pois coincide com o 50º Aniversário da Independência de Angola, a celebrar no dia 11 de Novembro de 2025", diz o comunicado da Presidência, acrescentando que "o evento acontecerá num momento de grandes transformações e crescimento económico do país, solidificando a sua posição como um parceiro chave no desenvolvimento económico e político do continente africano".