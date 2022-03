Em despacho com data de 4 de Março, o Presidente da República aprova o relatório final e autoriza as adjudicações das três empreitadas para o reforço do sistema de abastecimento de água, sendo a primeira na localidade de Dala, no valor 4,3 mil milhões de Kwanzas, a favor da empresa Novo Seculotec (SU), responsável por outras obras públicas, nomeadamente pela construção do complexo residencial administrativo e autárquico no Cuvelai, no Cunene, um dos 36 que o Governo prevê construir no País.

A segunda e terceira empreitadas vão ser asseguradas pela Sinohydro Corporation Angola, que vai realizar as obras do reforço do sistema de abastecimento de água às localidades de Cacolo, por 5,3 mil milhões de kwanzas, e de Muconda, por 4 mil milhões.

Ao governador provincial da Lunda Sul é delegada competência, com a faculdade de subdelegar, para a formalização dos contratos, incluindo a sua assinatura, enquanto ao Ministério das Finanças cabe assegurar os recursos necessários inerentes à sua execução.