Adalberto Costa Júnior, presidente da UNITA, começou por resistir à ideia, mas Nelito Ekuikui, que já não se sentia confortável em Luanda, estava decidido. Tinha concorrido e perdido a eleição para a direcção da Juventude Unida Revolucionária de Angola (JURA) em 2018, mas está determinado a ganhá-la em 2023. Para estas eleições tem como capital conquistado a vitória do seu partido na maior praça eleitoral do País, Luanda. Um triunfo que não se traduziu no cargo que quem nele votou esperava que viesse a ocupar: o de governador da província, responsabilidade assumida por Manuel Homem, do MPLA, que, segundo o candidato ao braço juvenil do partido do "Galo Negro", estudou o perfil do secretário da UNITA e "tornou-se um activista", preocupado em conquistar a juventude, "mas não com o objectivo de melhorar as condições de vida da população, e sim o de recuperar a popularidade do MPLA na província". E é também por isso que Ekuikui, que diz não ser manipulável, decidiu trocar as voltas a todos, inclusive à direcção do seu partido, e seguir outro caminho: levar a todos os municípios do País as ideias que pôs em prática na capital.

Depois de quase dois mandatos à frente da direcção da UNITA na província de Luanda, o deputado Nelito Ekukui acaba de anunciar oficialmente a intenção de se candidatar à presidência da JURA, durante o V congresso ordinário a decorrer nos dias 15, 16 e 17 de Março deste ano. Para trás fica o feito histórico de derrotar o partido no poder na capital do País, pela primeira vez, depois da independência nacional em 1975. Receita "copiada" pelo actual governador, Manuel Homem, que, diz Ekuikui em entrevista ao Novo Jornal, estudou o perfil do secretário da UNITA e tornou-se um activista, ocupado em conquistar a juventude, porque quando assumiu o cargo, "preocupou-se em fazer contactos de proximidade com jovens que foram completamente hostis com o seu partido."

"Ele compreendeu que o apoio do povo assenta numa convivência permanente. Mas o que o governador não percebeu é que ele não precisa disso. Ele precisa de acções que impactem a vida das pessoas. Tem mais impacto resolver os problemas das populações do que ir jogar futebol com os jovens da cerâmica, em Cacuaco", afirma Ekuikui. E arremessa: "Mas como o objectivo da colocação de Manuel Homem na província de Luanda não é o de melhorar as condições de vida dos habitantes, mas sim recuperar a popularidade do MPLA na província de Luanda, ele tem insistido nesta estratégia."

Para Nelito Ekuikui, é hora de sair porque sai "pela porta grande".

"Não estou a sair pela janela, não estou a sair empurrado, não estou a sair por desgaste da imagem, estou a sair porque as lideranças, quer sejam de topo ou intermédias, têm de saber a hora de sair", afirma o também deputado, que não considera que este passo seja uma despromoção.

"A JURA faz parte do triângulo da direcção do partido. E quando estou a falar do triângulo, estou a falar do presidente da UNITA, da presidente da LIMA e do presidente da JURA, que são três órgãos electivos, com legitimidade dada pelos militantes do partido. O desafio da JURA é maior, na medida em que temos de olhar para o País, de uma forma geral, para os 164 municípios, para as 18 províncias, não apenas para Luanda".

"A UNITA ganhou Luanda, mas há um País por inspirar" - O que move Nelito Ekuikui na candidatura à presidência da JURA

Luanda representa apenas 33% do resultado eleitoral, lembra o candidato à liderança da JURA, que salienta igualmente que o eleitorado angolano é maioritariamente jovem.

"Mas uma juventude que carece de uma mão... de liderança. Liderança porque nós ainda confundimos revolta com revolução, coisas com causas, o imediato com a construção de um edifício com pilares", afirma, para voltar a insistir: "Eu vou para a JURA com uma missão pedagógica: inspirar e instruir jovens para alcançar os objectivos do partido, olhando para os desafios do futuro do nosso País".

"É preciso trabalhar a nível de todas as estruturas do País para se conseguir ter a unanimidade na intenção de votos de pelo menos 70 a 80% dos eleitores da JURA. Este é um trabalho que carece de entrega, habilidade, é preciso promover a unidade, porque a unidade vai atrair vontades à minha candidatura. Este trabalho que tenho vindo a fazer, e do qual não tenho falado, foi a percorrer o País para ouvir as estruturas do partido", conta Ekuikui ao Novo Jornal.

"Comecei por ouvir as estruturas superiores, os mais velhos, depois as estruturas de base, e depois de os ouvir não tenho receios de ser eleito, porque tenho a certeza de que os militantes do partido me vão eleger. Dei provas claras da minha lealdade, da minha fidelidade ao projecto da UNITA. E não estou à procura de um lugar ao sol, tampouco de coisas materiais. Quero emprestar a minha disponibilidade e a minha vontade de lutar por Angola", insiste, quando questionado sobre a relevância do cargo que pretende ocupar.

Nelito assume-se como um maratonista, que pensa a cinco, dez anos, e a preparar já as próximas eleições, em que a maioria dos jovens que constituem a grande massa populacional, e que hoje têm 15, 16 anos, vão poder votar. E é esses jovens que o antigo secretário da UNITA em Luanda quer conquistar.

"Se formos olhar para a sociologia política angolana, a faixa etária do eleitorado, as pessoas facilmente vão perceber que o Nelito ao ser eleito presidente da JURA não está apagado da cena política. Pelo contrário, estará a palmilhar o País, inspirando os jovens, para contribuir para a vitória da UNITA, que tem de ser em todo o País", declara.

"Há jovens por despertar. Se formos aos Buengas, um dos municípios do Uíge, sem estradas, sem desenvolvimento, mas o MPLA ganhou. O meu desafio é ir aos Buengas debater com os jovens para entender porque é que eles votam no MPLA. Eu tenho de ir ao Cachiungo para entender porque é que votou no MPLA. Eu tenho de perceber porque é que o Bailundo votou maioritariamente MPLA, ou o Andulo...Temos de perceber. E para isso é preciso ir até à aldeia. Eu vou até à comuna, até à aldeia, até ao distrito. Quero debater com a juventude desses municípios, dessas comunas. Quero fazer debates sobre o futuro do País, sobre o presente, quero perguntar aos jovens se vale a pena comprometer o futuro de Angola por 51 mil kwanzas do kwenda, quero perguntar aos jovens se vale a pena comprometer o futuro por uma motorizada... Quero fazer este debate, porque a força que derrotou o colonialismo tem de ser a força que liberte o País deste neo-colonialismo. É pesado dizer isto, mas este sistema ainda exclui os angolanos de tudo. Não olha para o angolano como um cidadão. Um homem sem cidadania, que nasce, cresce e morre sem ter acesso à cidadania"

Nelito Ekuikui revela que a sua candidatura "não está circunscrita à visão da UNITA, está a olhar para os desafios do País".

"Porque temos de assumir que a população angolana é facilmente manipulada - por dinheiro, por sacos de arroz, por sacos de fuba... e se os mais esclarecidos não partirem para as comunidades pobres e fizerem um debate franco, este País não vai avançar.

Eu quero falar com os sobas deste País, quero falar com as elites religiosas, com os jovens... para discutir se este País tem futuro só nas eleições, Dão 50 mil kwanzas, um saco de arroz ou precisamos explorar a riqueza deste País e fazer uma distribuição justa dessa riqueza", acrescenta.

O candidato à liderança da JURA, que promete trabalhar na afirmação da juventude angolana e na "pureza ideológica dos jovens enquadrados na UNITA", considera que não basta ter muitos jovens a aderir à UNITA, "têm de estar compenetrados na causa e nos ideais de luta do partido".

E, para isso, Nelito Ekuikui propõe-se formar líderes em todo o País, trabalhando com jovens entre os 15 e os 35 anos, a pensar nos desafios do País nos próximos dez, 20 anos, para forjar quadros capazes e com valores "familiares, académicos, religiosos", em todos os municípios.

"Nós vamos fazer da JURA o centro de formação de líderes para a UNITA e para o País", conclui.