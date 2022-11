O Ministério do Interior (MININT) vai encaixar 30 mil milhões de kwanzas (59,1 milhões de dólares, através de um novo crédito adicional aprovado pelo Presidente da República, que, em Abril, já tinha usado este expediente para entregar 180 mil milhões de kwanzas (426,4 milhões USD) a esta unidade orçamental para "despesas relacionadas com o funcionamento e investimento do sector de Ordem e Segurança Pública".

No Orçamento Geral do Estado em vigor (OGE2022), o MININT viu aprovados pela Assembleia Nacional 672,7 mil milhões kz, mas, em Abril, esse valor já não era suficiente para suportar as "despesas relacionadas com o funcionamento e investimento do sector de Ordem e Segurança Pública", tendo o Presidente autorizado mais 180 mil milhões de kwanzas.

Agora, e já com o ano em que se realizaram as eleições gerais a terminar, o Presidente da República autorizou a abertura de mais um crédito adicional suplementar no montante de 30 mil milhões de kwanzas para fazer face às "despesas prioritárias de funcionamento" do Ministério do Interior, a ser disponibilizado "de forma faseada em função das necessidades de pagamento e disponibilidades de tesouraria".