O decreto presidencial 180/21, publicado no Diário da República a 20 de Julho, faz disparar presidencial a dotação do Ministério dos Transportes de 341,3 para 477,6 milhões de dólares, isto porque o Chefe de Estado autorizou a abertura de um crédito adicional no Orçamento Geral do Estado de 2021.

O crédito adicional suplementar ao valor determinado pelo OGE do ano em exercício é de 87, 9 mil milhões de kwanzas, o que equivale a 136,3 milhões de dólares.

Esta verba destina-se aos projectos do Programa de Investimento Público da Unidade Orçamental Ministério dos Transportes, lê-se no decreto assinado pelo Presidente.

No documento levado à aprovação dos deputados, o Ministério liderado por Ricardo d"Abreu tem verbas atribuídas para programas como o do desenvolvimento e melhoria das infra-estruturas de transportes, com uma dotação de 117,8 mil milhões de kwanzas, assim como o que prevê a expansão do transporte público, com 37 mil milhões.

Já para o programa de modernização e desenvolvimento da actividade de transportes estavam calculados 1,4 mil milhões, enquanto ao programa prevenção de riscos e protecção ambiental foram dedicados 1,1 mil milhões no documento aprovado pelos deputados à Assembleia Nacional.

A capacitação institucional e valorização dos recursos humanos sorveria, de acordo com o OGE 2021, 312,6 milhões de kwanzas, a construção e reabilitação de edifícios públicos e equipamentos sociais estava previsto valer 5,1 mil milhões de kwanzas, enquanto o desenvolvimento de infra-estruturas de telecomunicações e tecnologias de informação estava previsto custar 305,2 milhões kz.