Ministra das pescas diz que multas não estão a desencorajar a pesca ilegal no País, defendendo medidas duras, que passam pelo confisco do produto a favor do Estado

A ministra das Pescas e Recursos Marinhos, Cármen do Sacramento Neto, afirma que as multas que as autoridades têm passado às embarcações que praticam pesca ilegal no País não têm desencorajado os infractores que, na sua maioria, preferem pagar as multas e ficarem com o produto, defendendo, por isso, medidas duras que passam pelo confisco do produto a favor do Estado.