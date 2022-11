A morte do general Abreu Muengo Ukwachitembo "Kamorteiro", chefe do Estado-Maior adjunto das Forças Armadas Angolanas (FAA), aos 63 anos, ocorrida no domingo, no Hospital Militar de Luanda, continua a abalar a sociedade angolana. Desde a confirmação da ocorrência, pelo Governo e pela família, várias mensagens de pesar exaltam as qualidades do general que assinou os acordos de paz em 2002.

Depois de o Presidente da República, João Lourenço, ter manifestado o seu profundo pesar, na segunda-feira, 28, políticos, militares e sociedade civil destacam os feitos do general, que segundo informações divulgadas em vários portais, estava a ser sondado como futuro chefe do Estado-Maior general das FAA.

"Foi com um profundo sentimento de pesar que tomei conhecimento do prematuro falecimento, por doença, do general Abreu Muhengo Ukwachitembo "Kamorteiro", que desempenhava actualmente o cargo de chefe do Estado-maior General adjunto das Forças Armadas Angolanas", escreveu o Presidente da República e Comandante em Chefe das FAA, João Lourenço.

De acordo com o Presidente da República, o seu nome fica indelevelmente ligado ao fim definitivo do conflito militar em Angola, por ter sido, em nome da UNITA, um dos signatários dos Acordos de Paz para Angola, a 4 de Abril de 2002.

"A partir dessa altura, enquadrado em cargos de chefia nas Forças Armadas Angolanas, desenvolveu uma acção meritória a favor da pacificação e desenvolvimento do país. Nesta hora de dor, desejo expressar à família enlutada as minhas profundas condolências, extensivas a todos seus amigos e companheiros de luta", termina o Presidente da República.

O secretariado do comité provincial da UNITA em Luanda diz que tomou conhecimento com "muita tristeza" do passamento físico do general Geraldo Abreu Mwengo Ukwachitembo.

"Foi com profunda dor e consternação que o secretariado do comité provincial da UNITA em Luanda tomou conhecimento do passamento físico do General Geraldo Abreu Mwengo Ukwachitembo, popularmente conhecido como general Kamorteiro, ocorrido dia 28 de Novembro", diz uma nota do comité da UNITA.

A nota lembra que " terminadas as negociações dos acordos de Luena, o general Kamorteiro foi um dos signatários dos acordos". "Palavras nos faltam para descrever a sua importante dimensão histórica para Angola e África. Hoje o destino tirou do nosso ceio esta ilustre figura que acreditamos ter combatido um bom combate em vida e cujo legado já mais poderá ser apagado da nossa história", frisa a nota.

De acordo com a nota, a UNITA em Luanda curva-se em honra da sua memória e endereça à família enlutada, aos amigos, aos colegas de trincheira e a todos os quadros das FAA os mais profundos sentimentos de pesar.

O general na reforma Abílio Kamalata Numa considera o general um dos mais altos comandantes das ex-FALA, que impulsionaram a assinatura do memorando do Luena, que culminou com a paz em Angola.

Numa disse que "Kamorteiro" pertenceu à segunda geração de generais formados pelas FALA, logo a seguir à sua. O general na reserva sustenta que "Kamorteiro" foi um génio militar, fundamentalmente na área dos anti-tanques.

Para o brigadeiro Ramos da Cruz, das FAA, o general Kamorteiro granjeou os seus títulos por mérito próprio, sendo um verdadeiro humanista e um homem de paz.

O Estado-Maior General das Forças Armadas Angolanas (FAA) também lamentou, em Luanda, o falecimento do general Geraldo Abreu Muhengo "Kamorteiro".

De acordo com uma nota de imprensa, o Estado-Maior General das FAA inclina-se perante a memória do malogrado e apresenta os seus profundos sentimentos de pesar à família enlutada.

Antes da sua morte, Geraldo Abreu Muhengo "Kamorteiro" ocupava o cargo de chefe de Estado-Maior adjunto para a Área Operacional de Desenvolvimento das Forças Armadas Angolanas.

O malogrado foi um dos co-signatários dos Acordos de Paz para Angola, rubricados a 4 de Abril de 2002 entre o Governo angolano e a UNITA, ao lado do general Armando da Cruz Neto, então chefe do Estado-Maior General das FAA.

Nascido em 1958, na província do Bié, desempenhou, entre outros, o cargo de responsável máximo do alto comando das Forças Armadas de Libertação de Angola (FALA), então braço militar da UNITA.

Após a assinatura do Memorando de Entendimento Complementar ao Protocolo de Lusaka, em Luanda, já enquadrado nas Forças Armadas Angolanas (FAA), dedicou-se a terminar os seus estudos, tendo feito uma licenciatura em História, e, posteriormente, o mestrado em História de Angola, no Instituto Superior de Ciências de Educação (ISCED).