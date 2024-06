A data exacta em que vai decorrer este congresso extraordinário para fazer "um balanço exaustivo dos 50 anos de Independência", não foi avançada, mas foi solicitado aos órgãos competentes a sua convocação, "nos termos dos estatutos do partido", para o mês de Dezembro.

Na reunião foi ainda apreciada a proposta da divisão política e administrativa em discussão na Assembleia Nacional, tendo sido recomendado ao Grupo Parlamentar a criação de uma nova província resultante da divisão da província de Luanda.

A proposta de Lei da Divisão Político-Administrativa, aprovada na generalidade em Fevereiro, com votos contra do grupo parlamentar da UNITA, e que agora está a ser apreciada pelas comossões especializadas, prevê que Angola passe a ter, a partir do próximo ano, 20 províncias (mais duas que as actuais), 325 municípios e 375 comunas, propondo-se a divisão da província do Moxico, a maior do país, em duas, sendo o Moxico, com sede no Luena, e Cassai Zambeze, com sede no Cazombo, e a província do Kuando Kubango, igualmente em duas, dando origem a Cubango, com sede em Menongue, e Kuando, com sede em Mavinga.

Se se concluir a divisão de Luanda em duas províncias, como orientado nesta reunião, será criada uma terceira província, além das duas já aprovadas na generalidade no Parlamento.