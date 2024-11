O MPLA considerou esta quinta-feira, 14, os deputados do principal partido da oposição, a UNITA, como "talentos parasitários", por "criticarem regularmente" as acções do Executivo.

"Conhecemos a UNITA e entendemos porque é que eles nunca fizeram nada. Estes indivíduos chamam-se talentos parasitários e limitam-se apenas a criticar", disse o líder do Grupo Parlamentar do MPLA, Joaquim António Carlos dos Reis Júnior, quando lia a declaração política.

"As ruínas da cidade do Kuito, na província do Bié, que eles destruíram, não conseguem reconstruir, porque o Executivo já as reabilitou", acrescentou.

O deputado criticava assim o comportamento dos deputados da UNITA aquando da ida do Presidente da República, João Lourenço, ao Parlamento por ocasião da abertura do ano legislativo.

"O Grupo Parlamentar da UNITA comportou-se de forma imunda com muito ruído na reunião. Este comportamento mostrou que são incapazes de cumprir as regras democráticas", referiu.

Joaquim António Carlos dos Reis Júnior reconheceu que a situação sócio-económica do País não é boa, mas assegurou que o Executivo, "com este orçamento inclusivo", vai atenuar estas dificuldades.

"Na proposta de OGE para 2025, o Executivo mantém o compromisso de valorização dos salários da função pública, por via do aumento da massa salarial em 25%, e assegura o cumprimento das novas disposições sobre o salário mínimo nacional. Este é um grande esforço do Executivo", acrescentou.

"O Governo propõe, entre outras, medidas de apoio ao investimento na segurança alimentar, através da reestruturação e dinamização do sector de cereais e grãos e o fortalecimento da mecanização agrícola, fundamentalmente no que diz respeito à produção agrícola familiar. No entanto, o Executivo está atento para a resolução dos problemas da população", referiu.

Lamentou, por outro lado, as críticas da oposição, que dizem que ao longo dos 49 anos da independência nacional nada foi feito.

Na sua opinião, o Executivo está a fazer um "investimento colossal" nas área da saúde, educação, energia (...) agricultura e indústria.