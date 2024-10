O MPLA terminou, este fim-de-semana, as conferências provinciais extraordinárias, para eleição de novos primeiros secretários do Bié, Lunda Norte, Huambo e Kuanza Sul.

Esta eleição é uma orientação da última reunião ordinária do Bureau Político do MPLA, órgão responsável por organizar a vida interna do partido e decidir sobre a designação de militantes para cargos de responsabilidade política a nível nacional, para a regularização das direcções do MPLA nestas províncias.

Na província do Bié foi eleita Celeste Elavoco David Adolfo, como nova primeira secretaria provincial, em substituição de Pereira Alfredo, que também foi eleito secretário da província do Huambo, rendendo Loti Nolika.

Na província da Lunda Norte, Filomena Miza Aires é a nova primeira secretária provincial, substituindo Deolinda Paulo Satula Vilarinho.

Na província do Kuanza Sul, Mara Quiosa é a nova secretária provincial dos "camaradas", substituindo Job Capapinha.