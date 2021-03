Suposto memorando do MPLA revela ordem do partido à imprensa pública para divulgar conteúdos e promover debates favoráveis à revisão constitucional proposta por João Lourenço. Ao Novo Jornal, secretário para informação dos «camaradas» nega autoria do documento e acusa oposição de recorrer a «manobras de diversão».

Um documento alegadamente elaborado pela cúpula do MPLA determina que os meios de comunicação social públicos e/ou privados sob alçada do Estado criem espaços de opinião e debate, com vista a "divulgar, ao máximo, a proposta de Lei de Revisão Constitucional", obrigando a que se dê "maior relevância e destaque a temas estruturantes" inseridos na iniciativa do Presidente da República, apurou o Novo Jornal, mediante consulta ao material.

Intitulado Memorando sobre as Acções Estratégicas de Comunicação sobre a Lei de Revisão Constitucional de Iniciativa do Presidente da República, o "estudo" coloca maior incidência em programas da TPA, RNA, TV Zimbo e Rádio Mais, sendo justificado, entre outros aspectos, com a necessidade de se "esbater os argumentos contrários e dolosamente depreciativos" à proposta anunciada por João Lourenço.

