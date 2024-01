O MPLA em Luanda vai mobilizar mais de 400 mil militantes, simpatizantes e amigos, para a apresentação da sua agenda política 2024 para tentar recuperar hegemonia na capital onde perdeu eleições em 2022. O lançamento terá lugar no distrito urbano da Camama, município de Kilamba KIaxi, no dia 3 de Fevereiro.

A agenda política 2024 do partido no poder "vai cingir-se ao trabalho de apoio às políticas de governação, que "visam melhorar as condições sociais dos cidadãos independentemente da sua filiação partidária", refere a direcção dos "camaradas".

Segundo o comité provincial de Luanda do MPLA, todas as estruturas intermédias e organizações sociais do partido, a nível dos nove municípios já estão mobilizadas para acolher o acto, onde a direcção dos "camaradas", vai reafirmar o compromisso com o lema "trabalhar mais e comunicar melhor", mediante acções permanentes nas comunidades.

Segundo apurou o Novo Jornal, a direcção do partido a nível central está preocupada com os resultados eleitorais na capital, onde, em 2022, a UNITA conseguiu eleger três deputados, contra os dois do MPLA.

Refira-se que o MPLA tem vindo a apelar à necessidade de se imprimir maior dinamismo no funcionamento das estruturas de base do partido a nível do País.

Por exemplo, recentemente, a vice-presidente do MPLA, Luísa Damião, defendeu um resultado favorável nas próximas eleições gerais no País, previstas para 2027.

"Nós precisamos de obter um melhor resultado aqui no Zaire, nas próximas eleições gerais de 2027. O povo do Zaire sempre apoiou o MPLA e estamos plenamente convencidos que esse voto de confiança vai continuar", disse, quando visitou a província, onde o MPLA também perdeu eleições.

Segundo a vice-presidente do MPLA, o seu partido já fez uma avaliação profunda em torno dos resultados das eleições gerais de 2022.