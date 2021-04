O líder do maior partido da oposição em Angola solidarizou-se com familiares das vítimas e criticou a governação da província de Luanda, vincando que os angolanos não podem continuar a aceitar as mortes como sendo uma fatalidade do mês de Abril.

Adalberto Costa Júnior adiantou que a solução que o seu partido propõe para resolver este problema é a célere realização das eleições autárquicas.

"As autoridades locais quando são eleitas têm muito mais competência e entrega na resolução nas coisas. Não sou daqueles que deve aceitar isso como uma fatalidade do mês de Abril, todos sabemos que em Abril chove muito, mas não podemos pensar que todos os anos nesta altura morre muita gente vítima das chuvas", disse o presidente da UNITA acrescentando que, "é preciso encontrarmos soluções para não vivenciarmos cenários tristes como este".

Adalberto Costa Júnior lamentou o facto de as famílias sinistradas não receberam até ao momento apoio das autoridades.

Entretato, num comunicado, divulgado ontem, o secretariado executivo do Comité Permanente da Comissão Política da UNITA considerou "uma grande tragédia" os danos provocados pelas fortes chuvas na segunda-feira,19, durante sete horas.

O maior partido da oposição destacou a necessidade de uma melhor estruturação urbanística para a acomodação das populações em zonas seguras.

Conforme o balanço provisório do Serviço de Protecção Civil e Bombeiros, até esta terça-feira, as chuvas provocaram 14 mortos, mais de 8.000 pessoas desalojadas, além de milhares de inundações e bens destruídos ou severamente danificados, incluindo centenas de automóveis.

Ainda na terça-feira, o Presidente de República, João Lourenço, solidarizou-se com as famílias das vítimas das chuvas em Luanda e apelou à "compreensão" dos habitantes da capital para evitarem construções de habitações nas linhas de água.

"Não podemos ficar indiferentes a mais esta tragédia, que ciclicamente enluta ou causa graves prejuízos aos habitantes da capital no período mais agudo da estação das chuvas. A todas as famílias que perderam os seus entes queridos, exprimo a minha solidariedade e as mais sentidas condolências", afirmou João Lourenço.