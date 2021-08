Em Maio de 2018, oito meses depois de ser eleito Presidente da República, João Lourenço prometia melhorar os serviços de saúde prestados na capital do país, durante uma visita a algumas unidades hospitalares de Luanda. Desde então foram autorizadas várias novas unidades hospitalares na capital, que implicam um investimento que está para lá dos mil milhões de dólares.

A reabilitação do Hospital dos Queimados Neves Bendinha, e a construção de uma nova unidade para descongestionar a unidade localizada no bairro Popular, estavam na lista das prioridades estabelecidas pelo Executivo.

Agora, no despacho 121/21, o Chefe de Estado autoriza um contrato de financiamento de 149,7 milhões de euros (175,1 milhões de dólares) para a construção e apetrechamento no novo Hospital dos Queimados de Luanda.

Enquadrado no Plano Nacional de Desenvolvimento 2018-2022, esta unidade hospitalar constitui, segundo o documento assinado pelo PR, "um dos meios para melhorar o Sistema de Saúde Nacional".

O acordo de financiamento, a ser celebrado com o Standard Chartered Bank, com cobertura da Agência de Crédito à Exportação Inglesa, inclui o prémio de seguro de crédito à exportação.

Na capital, já são vários os hospitais cuja reabilitação ou construção de raiz foram ordenadas pelo Presidente da República. Em Julho deste ano, João Lourenço autorizou a construção do Hospital Universitário da Faculdade de Medicina da Universidade Agostinho Neto. Esta unidade de saúde, que está previsto custar 90 milhões de dólares aos cofres de Estado, deverá "garantir a formação graduada e pós-graduada diferenciada dos profissionais de saúde nas mais variadas vertentes", juntando-se, em termos de valências de formação, ao Complexo Hospitalar General Pedro Maria Tonha "Pedalé", obra avaliada em 128,1 milhões USD, segundo um decreto presidencial de Janeiro de 2019, e cujo final estava anunciado para Maio deste ano.

Em Março de 2020, o Chefe de Estado autorizou também a empreitada para a construção e apetrechamento do Hospital Geral de Viana, pelo valor global de 166,9 milhões de euros, e a empreitada para a construção e apetrechamento do Hospital Geral de Cacuaco, no valor global de Euros 185,6 milhões de euros, obras que estão praticamente concluídas.

Em Agosto de 2019, João Lourenço aprovou igualmente despesa para avançar com a requalificação e apetrechamento do Hospital Militar Principal de Luanda. A empreitada, no valor de 119,9 milhões de dólares norte-americanos, foi entregue à Omatapalo, S.A., através de procedimento de contratação simplificada, atendendo ao nível de degradação física e desactualização tecnológica" da unidade hospitalar, e para "garantir um atendimento eficiente aos seus beneficiários".

A edificação do Hospital Materno Infantil do Camama, em Luanda, orçada em 194 milhões de dólares, foi também aprovada no Governo de João Lourenço.

As obras de reabilitação e ampliação de Hospital Sanatório de Luanda, localizado no bairro Palanca, no município do Kilamba Kiaxi, em Luanda, orçadas em 157 milhões de dólares, estão a avançar, apurou o Novo Jornal. A conclusão estava prevista para Agosto de 2020, mas devido à pandemia de covid-19 o termo da empreitada foi adiado para este ano, altura em que o hospital vai ganhar o nome de Instituto Multidisciplinar.

O Governo investiu ainda em quatro hospitais de campanha para o combate à Covid-19 na província de Luanda.