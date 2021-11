A Comissão Nacional Eleitoral vai receber, de acordo com a versão preliminar da proposta do Orçamento Geral do Estado (OGE 2022), que deu entrada na Assembleia Nacional na sexta-feira, 29 de Outubro, uma dotação de 270,8 mil milhões de kwanzas (450 milhões USD) para a preparação e a realização de eleições.

O documento elaborado pelo Ministério das Finanças a que o Novo Jornal teve acesso antecipa uma rubrica dedicada ao acto eleitoral previsto para Agosto de 2022.

A proposta do Orçamento Geral do Estado para 2022 está avaliada em cerca de Kz 18,7 biliões de kwanzas, representando um aumento de 26,8% relativamente ao OGE 2021.

O documento que traça o plano para o exercício económico de 2022 foi estregue após aval do Presidente da República, João Lourenço, e depois de ter sido discutido durante a décima reunião do conselho de ministros.

O documento que define as linhas mestras para o ano económico de 2022 perspectiva um preço de referência do petróleo de 59 dólares norte-americanos por barril, um preço considerado "conservador" pelo próprio Governo, para "garantir a estabilidade na programação macro-fiscal do país", e "considerando que os níveis de incerteza característicos do sector petrolífero deverão permanecer".