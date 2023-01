O Governo deve dar mais quatro mil milhões Kz à verba destinada à aquisição de carteiras escolares. No Orçamento Geral do Estado para o presente ano, o Executivo prevê direccionar um montante de mais de 23,6 mil milhões Kz , ao contrário dos pouco mais de 19,4 mil milhões Kz cabimentados no OGE passado, constatou o Novo Jornal com base numa consulta aos valores destinados ao Ministério da Educação (MED).

A compra de carteiras escolares, segundo apurou o NJ, faz parte do Plano Nacional de Distribuição de Carteiras, cujo objectivo é colmatar a insuficiência de carteiras nas instituições públicas de ensino do País e que tem sido alvo de críticas e contestações.

No ano passado, a ministra da Educação, Luísa Grilo, justificou a insuficiência de carteiras em muitas escolas do País com a desaceleração na distribuição de carteiras registada em Agosto, causada pelas eleições gerais. A titular, que não revelou o número de carteiras de que o País precisa, garante haver já muitas escolas com carteiras novas, enquanto outras ainda estão por receber.

Entretanto, em 2021, segundo o Expansão, 22 empresas estavam qualificadas para concorrer ao concurso público por convite, em que o Executivo pretendia adquirir mais de dois milhões de carteiras escolares individuais para colocar nas escolas primárias e secundárias em todo o País até 2023. Segundo a publicação, estas empresas comprometeram-se a aceitar o pagamento entre 45 mil Kz e 60 mil Kz por carteira. Contas feitas davam um preço médio de 52,5 mil Kz, com o Estado a gastar sensivelmente 113,5 mil milhões Kz.

O objectivo destes contratos que estavam previstos para serem assinados até ao final de 2021 passava por apetrechar escolas do ensino primário e secundário em todas as províncias. Fontes do Expansão revelaram que o Ministério da Educação (MED) estipulou que o preço de cada unidade de carteira deve contemplar, ainda, o transporte e a montagem.

Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, pagável no Multicaixa. Siga o link: https://leitor.novavaga.co.ao/