De forma forma singular, como analisou o NJ, os gastos que se vão fazer em viagens das delegações do Estado são quase 20 vezes superiores aos 6,1 mil milhões Kz que o Executivo vai aplicar nos encargos com os ordenados dos funcionários do Ministério da Educação em 2024.

Quando a percentagem proposta de 5% para o aumento do salário da função pública passa diante de "fogo" crítico de líderes sindicais e parlamentaristas, por não corresponder ao actual custo de vida, em que se exige maior incremento, os funcionários públicos foram apanhados de surpresa com a proposta do Orçamentado Geral do Estado (OGE) 2024, que vai subir dos valores a serem cabimentados para os encargos dos agentes do Estado que saírem em missão de serviço, superando os gastos com salários de 16 dos 23 ministérios do Executivo de "JLo".

