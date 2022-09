Oposição considera que discurso de tomada de posse do PR não trouxe nada de novo

A UNITA, o PRS e a FNLA, três dos quatros partidos na oposição, a par do PHA, consideram que o discurso de investidura do Presidente da República (PR), João Lourenço, esta quinta-feira,15, na Praça da República, não trouxe nada de novo aos angolanos, uma vez que tudo quanto o PR disse já era do domínio público, pois o discurso é o mesmo que usou na campanha eleitoral, como candidato do MPLA. A opinião do PHA é dissonante da dos restantes partidos.