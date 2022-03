Os deputados à Assembleia Nacional aprovaram hoje a ratificação dos acordos de cooperação no domínio da Segurança e Ordem Interna entre Angola e a República Democrática do Congo (RDC) que tem como objectivo estabelecer a troca de experiências no domínio da segurança pública, formação de quadros, partilha de informação, protecção fronteiriça e organização e actuação das forças policiais em ambos os países.

O acordo que estabelece ainda os parâmetros da cooperação na área de investigação criminal, sobretudo nos crimes de tráfico de droga, lavagem de dinheiro, tráfico de órgãos, entre outros, passou com 153 votos a favor, nenhum contra e nenhuma abstenção.

O deputado da UNITA Alcides Sakala disse que o contexto geopolítico da República Democrática do Congo é determinante para a construção da paz na região.

"Este acordo é uma contribuição muito importante para a preservação da paz na região", referiu o deputado que lamentou a progressão de golpes de Estado em vários países africanos.

O deputado do MPLA Leonardo Vaz sublinhou que Angola tem desencadeado várias acções no sentido de se assegurar a paz e a resolução dos conflitos na Região dos Grandes Lagos, através de aceleração efectiva da implementação do pacto e dos protocolos regionais para uma maior democracia e segurança e facilitar a cooperação e o desenvolvimento desejado.

"O acordo é muito importante porque Angola e RDC partilham uma longa extensão fronteiriça. Os dois povos têm relações históricas muito profundas porque fazem parte do reino do Congo", referiu, salientando que os dois países não podem, em momento algum, esquecer a questão da segurança.

Na plenária de hoje, os deputados ratificaram ainda o protocolo de cooperação entre o Ministério do Interior de Angola e o Departamento de Polícia da República da África do Sul, em matéria de cooperação policial com 162 a favor, nenhum contra e nenhuma abstenção.

O protocolo de cooperação entre o Ministério do Interior de Angola e o Departamento de Polícia da África do Sul, em matéria de cooperação policial, segundo o documento, assume um carácter relevante na ordem jurídica de ambos os países, tendo em conta que a sua implementação vai contribuir para o reforço da cooperação no domínio em que se insere.

O protocolo visa o reforço da cooperação policial entre as partes mediante o estabelecimento de um mecanismo para a sua implementação, por forma a facilitar a troca de informação, experiência, melhores práticas e conhecimento.

Esta cooperação será desenvolvida nas áreas de prevenção combate e investigação, a criminalidade transnacional, crime organizado, tráfico de seres humanos, rapto, branqueamento de capitais, corrupção, crimes cibernéticos, crimes ambientais, tráfico ilícito de bens roubados, manutenção da ordem pública, crimes contra a propriedade intelectual, tráfico de diamantes e tráfico ilícito de armas de fogo.