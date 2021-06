O Parlamento aprovou hoje o projecto de Lei de Revisão Constitucional em votação final global com os votos favoráveis do MPLA, da FNLA e do PRS.

Nesta votação, a UNITA, a CASA-CE, os dois principais partidos da oposição, e independentes, abstiveram-se.

O Projecto de Lei da Revisão Constitucional foi aprovado com 152 votos a favor, nenhum contra e 56 abstenções.

Esta é a primeira revisão constitucional, no âmbito da Constituição de 2010, exercida 11 anos após o início da sua vigência.

A proposta tinha passado na generalidade com 157 votos a favor, nenhum contra e 48 abstenções.

Depois de discutida na especialidade, onde o foco das atenções esteve, entre outros pontos, no modelo de relacionamento entre o Titular do Poder Executivo e o Parlamento, na fiscalização política e ao direito de voto dos angolanos residentes no estrangeiro, acabou agora por ser aprovada em votação final global com os principais partidos da oposição a deixarem o seu desagrado vincado na forma de abstenção.

A votação final global do diploma ocorreu durante uma reunião plenária ordinária da AN, orientada pelo seu líder, Fernando da Piedade Dias dos Santos, e resulta de uma Proposta de Revisão Pontual da Constituição, de iniciativa do Presidente da República, João Lourenço.

Entre as principais alterações introduzidas por esta revisão, a Constituição passa a definir de forma mais clara o papel fiscalizador do Parlamento sobre a actividade governativa, abre a porta ao voto na diáspora e, num dos pontos mais relevantes no contexto político actual, retira o gradualismo como imposição constitucional deixando essa clarificação nas mãos dos parlamentares.

A CRA passa de 244 para 249 artigos, tendo 44 sido alterados com esta revisão que partiu de uma iniciativa do Presidente da República.