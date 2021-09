PR aprova crédito adicional para o Ministério da Agricultura e Pescas no valor de 15,6 milhões de dólares e autoriza 26,5 milhões USD para compra de fertilizantes

O Chefe de Estado aprovou um crédito adicional ao Orçamento Geral do Estado de 2021 (OGE2021), no valor de 10 mil milhões de kwanzas, o equivalente a 15,6 milhões de dólares norte-americanos, para suportar as despesas relacionadas com os projectos do Programa de Investimento Público do Ministério da Agricultura e Pescas.