O Presidente da República vai dedicar dois dias a uma visita ao Uíge, onde fará "a avaliação do estado dos diferentes sectores da acção governativa naquela província", administrada por José Carvalho da Rocha desde Outubro do ano passado.

Na agenda de João Lourenço está prevista uma visita a uma feira agrícola a decorrer no centro da capital da província e também ao futuro centro tecnológico, criado recentemente para permitir que a juventude tenha acesso à internet, formação nos cursos de Informática na óptica do utilizador, entre outros serviços.

O governador provincial, José Carvalho da Rocha, assume ter grandes expectativas em relação a esta visita do Chefe de Estado, nomeadamente que esta sirva de propulsor para a conclusão de vários projectos sociais enquadrados no PIIM e no combate à fome e à pobreza.

Segundo o governante, citado pela Angop, de vários projectos em curso apenas foram concluídas as obras de 11 escolas, sistemas de tratamento de água e centros de saúde, estas de âmbito local. Das obras que dependem do Governo central, algumas por concluir e outras não iniciadas, constam a reabilitação da pediatria do Hospital Provincial do Uíge e os sistemas de captação e tratamento de água em Maquela do Zombo, Negage e Quimbele.

Em relação à electrificação da província, José Carvalho da Rocha assumiu que apenas os municípios do Uíge, Negage e Sanza Pombo têm disponível a energia da ENDE, enquanto os restantes (12) usam 12 outros se alimentam de grupos geradores, havendo ainda um município que recorre à energia híbrida.

Na lista de afazeres do Chefe de Estado está precisamente prevista uma reunião com o Governo Provincial, em que participam também os vários ministros que integram a sua delegação, "para uma interacção que permitirá abordar o estado geral de desenvolvimento do território".

No período da tarde estão agendadas audiências com entidades religiosas, autoridades tradicionais, jovens e empresários.

Na quarta-feira, o Presidente da República visitará o futuro Centro Tecnológico da província e irá percorrer depois a Feira Agrícola que estará montada no centro da cidade, regressando depois a Luanda.

Este ano o Presidente já visitou as províncias do Bengo, Benguela, Cunene e Kwanza Norte.