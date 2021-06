Nas várias buscas que o novo Jornal fez na internet, a Athena Swiss AG aparece como tendo sido fundada em Dezembro de 2020, com morada em Frauenfeld, uma comuna da Suíça, no Cantão Turgóvia.

A empresa tem como objecto social a exploração de projectos de infra-estrutura nas áreas da cultura, lazer e turismo, segundo revela o site de registo comercial de empresas suíço, onde pode ler-se que a Athena Swiss AG "faz parte do Grupo Mitrelli e pode levar os interesses do grupo em consideração na prossecução do seu objecto social".

Aos 50 milhões de dólares deste contrato acrescem 14% de IVA, de acordo com o exposto no despacho presidencial 100/21, onde é delegada competência para a prática de todos os actos decisórios e de aprovação tutelar, incluindo a aprovação das peças do procedimento contratual até a celebração do correspondente contrato, no director do Gabinete de Obras Especiais.

A 15 de Fevereiro de 2020, o Presidente da República, João Lourenço, vistoriou as obras do futuro Museu e Centro de Ciência e Tecnologia de Luanda, na antiga fábrica de sabão (Congeral), junto à Fortaleza de São Miguel, para aferir o grau de execução do projecto.

Dizia o Comité Provincial de Luanda do MPLA, na sua página no Facebook, que "o Presidente percorreu vários sectores de um edifício praticamente concluído, em que salta à vista o facto de o projecto de arquitectura ter preservado as fachadas históricas da antiga fábrica de sabão, em homenagem ao passado industrial daquela zona da baixa luandense".

A acompanhar o Presidente, estava a então ministra do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação, Maria do Rosário Bragança Sambo, que a conclusão total da obra, paralisada há mais de cinco anos, estava prevista para o decurso do próximo ano.

Mas para isso, disse Maria do Rosário Bragança Sambo, "seria necessário fazer um outro levantamento do estado da infra-estrutura para aquisição de novos equipamentos".

"É mesmo para isso que o Presidente da República veio ver para saber que o investimento que será feito aqui será vantajoso para a divulgação da ciência no País", referiu.

A visita do Presidente aconteceu dias depois de João Lourenço ter actualizado o grupo de trabalho interministerial de acompanhamento às obras para a conclusão do Museu/ Centro de Ciência e Tecnologia e Aquário de Luanda, que se encontravam paralisadas desde 2017.

O grupo de trabalho criado pelo Chefe de Estado era supervisionado pelo ministro de Estado e Chefe da Casa Civil do Presidente da República, Frederico Cardoso, exonerado dois meses depois, e coordenado pela então ministra do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação, Ana Paula Elias, exonerada no mês seguinte a estea visita, ou seja, em Março de 2020.

Competia a este grupo elaborar um memorando detalhado sobre o estado da obra do Museu/Centro de Ciência e Tecnologia e Aquário de Luanda, apresentar uma proposta de cronograma de acções a desenvolver para a conclusão da obra e o seu apetrechamento, e acompanhar a conclusão da obra de empreitada e participar na identificação do tipo de equipamento necessário para o seu apetrechamento.

Competia igualmente apresentar uma proposta de modelo de gestão, incluindo um projecto de Estatuto Orgânico, e elaborar um plano de selecção, recrutamento e formação de recursos humanos a integrar nos quadros da instituição.

O grupo de trabalho interministerial tinha o prazo de 30 dias para apresentar, ao Presidente da República, o resultado do seu trabalho.

O Museu/Centro de Ciência e Tecnologia e Aquário está programado desde 2011, com mais do que uma actualização, durante a governação de José Eduardo dos Santos, do grupo de trabalho encarregado de levar a cabo a sua concretização.

Implantado numa área de 9.600 metros quadrados, o Museu e Centro de Ciência e Tecnologia contará, segundo a informação do Governo, com salas de exposições, mediateca, cinema e auditórios.