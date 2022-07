O Presidente da República elevou para sete os dias de luto pela morte do ex-Chefe de Estado José Eduardo dos Santos.

Na página da Presidência no Facebook lê-se que a decisão foi tomada "tendo em conta os procedimentos associados ao passamento físico do antigo Presidente da República de Angola, e "havendo necessidade de estender-se o período de luto nacional inicialmente declarado, de modo a assegurar que as homenagens devidas à sua figura, a sua obra, os seus feitos e o seu legado decorram em período significativo".

Enquanto vigorar o luto nacional, a bandeira nacional estará a meia-haste.

A Presidência já tinha ordenado, também, o cancelamento de todos os espectáculos e manifestações públicas, nomeadamente os vários mega-comícios que estavam agendados para sábado, 9.

Na página da Presidência lê-se que "o Presidente José Eduardo dos Santos foi uma figura ímpar da Pátria angolana, à qual se dedicou desde muito cedo, tendo tido relevante participação na luta contra a colonização, na conquista da Independência Nacional, na consolidação da Nação, na sua afirmação no contexto das Nações, na conquista da Paz e reconstrução e reconciliação nacionais".