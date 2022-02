O Presidente da República, João Lourenço, estará hoje em Kinshasa, para participar na décima Cimeira de Chefes de Estado e de Governo dos países signatários do Acordo-Quadro para a Paz, Segurança e Cooperação na República Democrática do Congo (RDC) e na região.

Esta cimeira será presidida por Felix Tshisekedi Tshilombo, Presidente da RDC, que deve assumir, também hoje, a presidência em exercício do Mecanismo de Supervisão Regional (ROM) do Acordo-Quadro para a Paz, Segurança e Cooperação, actualmente exercida por Yoweri Museveni, Chefe de Estado do Uganda.

Uma nota da secretaria para os assuntos de comunicação institucional e imprensa da Presidência indica que o Chefe de Estado participa na reunião para representar Angola e também como presidente da Conferência Internacional sobre a Região dos Grandes Lagos (CIRGL).

Na cimeira, esclarece a nota, os líderes vão avaliar os progressos alcançados no âmbito da implementação do acordo.

"O que os líderes agrupados no seio do Acordo Quadro farão na capital do Congo Democrático será a avaliação dos progressos alcançados no âmbito da implementação do referido mecanismo", lê-se no documento.

Este encontro foi precedido de uma reunião técnica, presidida pelo secretário-geral adjunto das Nações Unidas e enviado especial do secretário-geral da organização para a Região dos Grandes Lagos, Huang Xia, e outra dos ministros das Relações Exteriores e dos Negócios Estrangeiros dos países signatários do acordo.

Os chefes das diplomacias dos países signatários do acordo analisaram, ainda, questões relacionadas com a evolução política e de segurança, com destaque para as actividades de grupos armados e ataques terroristas verificados recentemente na região.

"Outro ponto analisado, nesta reunião, foi o processo de diálogo na região, bem como o encorajamento para processos inclusivos", disse o ministro das Relações Exteriores, Téte António, em declarações á imprensa em que ressaltou que um dos destaques dominantes deste encontro tem a ver com os avanços conseguidos, até aqui, no âmbito da implementação do acordo.

Segundo Téte António, o relatório apresentado no encontro destaca as acções de Angola nos Grandes Lagos, nomeadamente, na procura de entendimento entre o Uganda e o Ruanda, que culminou com a reabertura da fronteira Gatuna-Katuna.

Outro assunto que vai hoje estar na mesa e foi entretanto preparado pelo ministros dos negócios Estrangeiros dos países signatários do Acordo-Quadro de Paz, Segurança e Cooperação para a RDC e a Região, ainda segundo Téte António, é a criação de mecanismos judiciais para fazer face aos grupos armados e forma de se pôr termo à exploração ilícita dos recursos naturais, por esta ser uma das fontes de financiamento de muitos grupos armados.

Os países signatários são ao todo 13: Angola, Burundi, Quénia, República Centro Africana, Congo, República Democrática do Congo, Ruanda, África do Sul, Sudão do Sul, Tanzânia, Uganda e Zâmbia.

Este acordo foi igualmente assinado pela Organização das Nações Unidas (ONU), União Africana, SADC, CIRGL, União Europeia, Bélgica, EUA, França e Reino Unido.

O instrumento visa a criação das condições essenciais para que a RDC e a região consigam alcançar a paz, a segurança e a estabilidade, em prol do desenvolvimento sustentável.

O Presidente da República regressa a Luanda depois de terminar a cimeira.