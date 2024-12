O Presidente da República começou esta quinta-feira uma visita oficial em Omã, para reforçar as relações de cooperação.

De acordo com o programa de visita, hoje haverá conversações para estreitamento das relações bilaterais entre os chefes de Estado e um diálogo ministerial, de que resultarão entendimentos traduzidos em acordos.

Na sexta-feira, 20, a jornada terá um carácter essencialmente cultural, estando programada uma visita ao Museu Nacional de Omã.

Refira-se que em Maio deste ano, a República de Angola e o Sultanato de Omã assinaram, em Luanda, três acordos de cooperação nos domínios financeiro, agrícola e da indústria transformadora.

Os acordos foram assinados pelo ministro de Estado para a Coordenação Económica, José de Lima Massano, por Angola, e pela parte do Sultanato de Omã rubricou o documento o ministro e presidente do Fundo Soberano daquele país, Abdulasalam Mohamm Edal Murshidi.

Na ocasião, o ministro de Estado para a Coordenação Económica destacou a importância desta parceria no contexto das acções de diplomacia económica e atracção de investimentos, que Angola tem vindo a desencadear com o Sultanato de Omã.

"Omã e as suas instituições também têm oportunidades no País e vêm, portanto, com este propósito de sinalizar esta vontade de também em Angola realizar investimentos nos mais variados domínios", disse, na altura, José de Lima Massano.

Tratou-se da primeira visita de uma delegação oficial do Sultanato de Omã a Angola, para estreitamento das relações de amizade e cooperação entre os dois países.