PR mexe no conselho de administração da Angop para mudar administradores das áreas de multimédia e de conteúdos

O Presidente da República mexeu no conselho de administração da Angop para mudar os administradores das áreas de multimédia e de conteúdos. Elias José Tumba substitui José no Chimuco no cargo de administrador executivo para a área de conteúdos, enquanto Geraldo Ambrósio Quinio Quiala sucede a Emanuel Daniel Catumbela no cargo de administrador executivo para a área de multimédia.