O Presidente da República exonerou esta segunda-feira, 15, Dalva Maurícia Calombo Ringote Allen do cargo de ministra de Estado para a Área Social, nomeando para o cargo a até agora ministra do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação, Maria do Rosário Bragança.

O cargo deixado vago por Maria do Rosário Bragança não foi ainda ocupado, esperando-se a nomeaação do novo responsável pela pasta do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação.

Nesta segunda-feira foram também exonerados por decreto vários governadores provinciais: Pereira Alfredo deixa de ser governador da província do Bié, sendo substituído por Celeste Elavoco David Adolfo; Mara Regina da Silva Baptista Domingos Quiosa foi exonerada do cargo de governadora da província de Cabinda, tendo sido nomeada Suzana Fernanda Pemba Massiala de Abreu para ocupar este cargo.

O Chefe de Estado afastoou também Job Pedro Castelo Capapinha do cargo de governador da província do Kwanza Sul, que passa aa ser governado por Mara Regina da Silva Baptista Domingos Quiosa; Lotti Nolika foi afastada do cargo de governadora da província do Huambo, sendo substituída por Pereira Alfredo.

Deolinda Ódia Paulo Satula Vilarinho foi exonerada do cargo de governadora da província da Lunda Norte, tendo o PR escolhido Filomena Elizabete Chitula Miza Aires para governadora da província.