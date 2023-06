O Presidente da República, João Lourenço, lembrou esta terça-feira que durante cerca de três décadas, Angola foi vítima de um conflito armado, razão pela qual compreende, por experiência vivida, os horrores que conhecem hoje as populações do Leste da RDC.

"É nesta lógica de espírito de solidariedade e no quadro do mandato que recebemos da União Africana em Maio de 2022 que a República de Angola tem vindo a levar a cabo um conjunto de iniciativas destinadas a relançar as bases de um diálogo construtivo e de paz entre a República Democrática do Congo e o Ruanda, com o objectivo de desanuviar a tensão entre estes dois países irmãos e vizinhos, fruto do ressurgimento do M23 que desde o início de 2022 desencadeou acções armadas e ocupou várias localidades no território congolês", disse João Lourenço.

O Chefe do Estado angolano discursava na abertura da Cimeira Quadripartida de Chefes de Estado e de Governo da CAO, CEEAC, CIRGIL e SADC que, entre vários assuntos, está a harmonizar as iniciativas de paz para a resolução da instabilidade no Leste da República Democrática do Congo (RDC).

É igualmente neste contexto, segundo João Lourenço, que, no âmbito da CIRGL, facilitam o diálogo entre as partes que, entre outros aspectos, permitiu a adopção do "Roteiro de Luanda sobre o Processo de Pacificação da Região Leste da RDC".

"Este Roteiro estabeleceu um conjunto de compromissos que as partes devem implementar, destacando-se aqui a necessidade da normalização das relações político-diplomáticas entre a RDC e o Ruanda, incluindo a cessação das hostilidades e a retirada imediata das posições ocupadas pelo M23 para centros de acantonamento", referiu.

No quadro deste processo, acrescentou, "foi posteriormente adoptado o plano de acção conjunto para a resolução da crise de segurança na região Leste da RDC, no âmbito do qual ficou acordado o acantonamento dos elementos do M23 em território congolês e o início do repatriamento de todos os refugiados, bem como do processo de Desarmamento, Desmobilização e Reinserção (DDR)".

Na sua opinião, a República de Angola, enquanto mediador, comprometeu-se em desdobrar um contingente das Forças Armadas Angolanas, para garantir a segurança dos elementos do M23 nos centros de acantonamento.

"Existe a necessidade da implementação das decisões tomadas nas várias cimeiras com vista a garantirmos a credibilidade e a confiança do processo", afirmou, salientando que com este objectivo, a Cimeira de Luanda de 03 de Junho mandatou os ministros das Relações Exteriores de Angola, RDC, Ruanda e Burundi, a reunirem-se periodicamente para proceder à avaliação conjunta do progresso realizado na implementação dos compromissos decorrentes do Roteiro de Luanda e do Plano de Acção Conjunto para a Pacificação da Região Leste da RDC.

"No quadro das deliberações desta cimeira, procuraremos privilegiar o reforço da coordenação das vantagens comparativas que cada uma das Comunidades Económicas Regionais pode oferecer neste processo de pacificação da região dos Grandes Lagos", frisou, destacando que o papel de coordenação da União Africana e de acompanhamento das Nações Unidas é "fundamental e pode contribuir para o reforço do princípio de subsidiariedade com vista a alcançar-se a tão almejada pacificação do leste da RDC".

"Estaremos assim a reforçar os pilares do desenvolvimento e a integração socio-económica das nossas regiões, a garantir o bem-estar das nossas populações e a contribuir para a efectiva materialização do compromisso de silenciar as armas em África", disse, destacando que este é um evento inédito, por se tratar da primeira vez que organizações regionais ou mecanismos regionais, sob o auspício da União Africana e da ONU, se reúnem com o foco de insegurança crescente que desestabiliza o país irmão há várias décadas.

"É ponto assente que todas as organizações aqui presentes estão investidas da mesma missão, a de ver a região dos Grandes Lagos livre do flagelo dos conflitos que adiam irremediavelmente os planos nacionais de desenvolvimento e comprometem, por conseguinte, a tão almejada agenda de integração regional e continental", conclui.