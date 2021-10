Filipe Zau é o novo ministro da Cultura, Turismo e Ambiente, depois de o Presidente da República ter exonerado Jomo Fortunato do cargo.

Em decreto assinado por João Lourenço e divulgado pela sua Casa Civil lê-se que Jomo Fortunato, que tinha sido nomeado para o cargo em Novembro de 2020, foi exonerado por conveniência de serviço.

Jomo Fortunato, jornalista da área cultural e professor universitário, sucedeu à bióloga Adjany Costa, a primeira ministra a assumir a tutela das três pastas que se juntaram num super ministério.

Adjany Costa foi nomeada no dia 6 de abril de 2020 e manteve-se no cargo apenas sete meses. Jomo Fortunato não chegou a estar um ano à frente deste ministério.

Num outro decreto, o Presidente da República determinou que Filipe Silva de Pina Zau cesse funções como membro do Conselho da República, órgão para o qual foi designado no dia 8 de Setembro, para assumir as novas funções como ministro.

Filipe Zau nasceu em Lisboa em 1950 e é um investigador em ciências da educação, professor, autor e compositor.

Jomo Fortunato, que agora deixa o cargo de ministro da Cultura, Turismo e Ambiente, é jornalista da área cultural e professor universitário.