O partido PRA JA - Servir Angola realiza este sábado, 26, uma campanha designada 7/7, que visa sensibilizar as populações, no bairro Catinton, em Luanda, sobre a importância das autarquias em Angola.

A actividade, segundo uma nota desta organização política, vai decorrer sob o lema "Preparar as autarquias ouvindo o cidadão".

"O objectivo do evento é ouvir os anseios e perspectivas e partilhar", refere o comunicado.

Desde que o PRA-JA SERVIR Angola foi legalizado como partido político, esta é segunda actividade com o mesmo objectivo, sendo que o primeiro aconteceu no mercado do Kikolo, município de Cacuaco.

Refira-se que o PRA-JA Servir Angola recebeu recentemente o despacho de anotação do Tribunal Constitucional (TC) permitindo ao projecto político de Abel Chivukuvuku transformar-se em partido político.

O despacho do Tribunal Constitucional que legaliza o PRA-JA é datado de 07 de Outubro de 2024.

No documento, a instância de justiça considera que a Comissão Instaladora do partido de Abel Chivukuvuku apresentou 7.500 assinaturas válidas de cidadãos angolanos.