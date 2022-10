O prazo para a entrega dos relatórios de prestação de contas das verbas que os partidos concorrentes às eleições gerais de 24 de Agosto receberam do Estado terminou, no domingo, 23 de Outubro, com apenas quatro formações políticas a cumprirem esta exigência.

Neste momento, segundo a Comissão Nacional Eleitoral (CNE), apenas o MPLA, a UNITA, o PHA e o P-NJANGO já entregaram os seus relatórios de prestação de contas.

Contactados pelo Novo Jornal, as direcções políticas do PRS, CASA-CE, FNLA e APN informaram que tudo estão fazer para que esta semana cumpram as orientações da Comissão Nacional Eleitoral.

Segundo a Lei, os partidos políticos devem, no prazo máximo de 45 dias após a proclamação oficial dos resultados do escrutínio, que neste caso terminou no domingo, 23 de Outubro, prestar contas discriminadas da sua campanha eleitoral à Comissão Nacional Eleitoral e publicá-los num dos jornais diários mais divulgados no País.

Segundo a Lei, o Estado atribui uma verba de apoio à campanha eleitoral das candidaturas às eleições gerais, que é distribuída de forma equitativa, podendo o valor a ser utilizado para apoio a delegados de listas.

Nas eleições de 24 de Agosto, todos os partidos concorrentes receberam do Estado aproximadamente 1.112 milhões de Kwanzas, valor estabelecido à luz do decreto presidencial nº 116/22 de 24 de Junho.

Nas eleições de 24 de Agosto, o MPLA obteve 51,17 por cento e 124 deputados e a UNITA 43,96 por cento e 90 deputados.

Entre os partidos mais pequenos, foi o PRS quem chegou mais forte, em 3º, com 1,14%, seguindo-se a FNLA, com 1,06%, a PHA, com 1,02%. Todos estes partidos com dois deputados eleitos garantidos.

A CASA-CE com 0,76%, a APN com 0,48 por cento e PJANGO com 0,42% dos votos não conseguiram qualquer assento parlamentar.

Dos mais de 14 milhões de eleitores inscritos, votaram 6.454.109, o que corresponde a 44,82%, e não votaram mais de sete milhões, correspondendo a 55,18% de abstenção.