O Presidente da República, João Lourenço, desloca-se esta quarta-feira, 28, à província do Zaire, no quadro da estratégia de governação, que visa actuar sobre os desafios e constrangimentos nesta região. De acordo com agenda, João Lourenço, vai constatar o andamento de projectos de impacto sócio-económico na região, com destaque para as obras do hospital geral local, uma infra-estrutura em construção desde 2012.

O projecto, orçado em mais de 87 milhões de euros, e com conclusão prevista para Agosto de 2025, segundo declarações da ministra da Saúde, em Fevereiro deste ano.

Sílvia Lutucuta afirmou, em declarações ao Jornal de Angola, que o hospital está a ser alavancado com um financiamento "garantido pela empresa VAMED, através dos seus bancos correspondentes".

"Temos uma linha de crédito que vai funcionar para este hospital. Temos o visto do Tribunal de Contas e estamos já a fazer os desembolsos", assegurou.

O Chefe do Estado angolano vai presidir a uma reunião com os membros do Governo da província, antes de regressa a Luanda.

A província do Zaire, com uma população estimada em 812.963 habitantes, distribuída numa área de 40.130 quilómetros quadrados, conta com seis municípios.

Na província está a ser construída uma fábrica de fertilizantes, no município do Soyo, projectada para 1.300.000 toneladas/ano de Ureia Granulada, cujas obras decorrem a bom ritmo, segundo o Governo.

Orçada em dois mil milhões de dólares, financiados pelo Afreximbank, o projecto é de iniciativa privada, do consórcio AMUFERT, constituído pelo grupo OPAIA e pela SonaGás (do grupo Sonangol), que se propõe produzir anualmente 1,3 milhões de toneladas de ureia granulada.

A fábrica de recuperação e processamento de gás natural "Angola LNG", localizada no município do Soyo, província do Zaire, decorrente de um investimento de 12 mil milhões USD, foi construída para criar valor a partir de recursos de gás extraídos do offshore, e é um dos maiores investimentos na indústria de petróleo e gás angolano.

O projecto emergiu de uma parceria entre a petrolífera estatal Sonangol e as multinacionais Chevron, BP, Eni e Total. Esta parceria tem permitido a recolha e processamento de gás e a entrega de 5,2 milhões de toneladas de Gás Natural Liquefeito (LNG) por ano ao mercado global.

O projecto fornece igualmente gás natural ao mercado interno para ajudar a atender às necessidades industriais e energéticas locais; o Angola LNG também produz propano, butano e condensado.

Segundo dados oficiais, a província produz 905 mil barris de petróleo bruto dia, o que corresponde a mais de metade (80 por cento) da produção nacional, que se encontra calculada em 1.100.000 baris diários.

A produção resulta em 17 blocos petrolíferos em offshor (mar), e 12 blocos em onshore (terra).