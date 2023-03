Nos últimos anos, temos assistido à peça da trapalhada e da banalização do Poder Judicial, cujo "protagonista" é sempre o mesmo e só se alteram aqueles que são transformados em "vilões". Trata-se de uma crise de autoridade e de credibilidade que tomou conta de um dos mais sólidos pilares do Estado Democrático e de Direito. Um Poder Judicial com o diagnóstico de "falência múltipla de órgãos" e que está em "coma induzido" e com o Poder Executivo a preparar o seu "komba". A crise não está apenas no facto de um poder que quer controlar, subordinar e "engolir" outro, mas também nos cidadãos que vão deixando de acreditar nas instituições e nos seus representantes.