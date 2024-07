Segundo o secretário do Presidente da República para a Comunicação Institucional e Imprensa, Luís Fernando, no primeiro dia da visita, João Lourenço vai dirigir a habitual reunião com o Governo da província, para uma avaliação global do estado do território, com destaque para todos os projectos, nomeadamente no âmbito do PIIM, que, em quatro anos de Implementação na província do Bié, absorveu cerca de 39 mil milhões de kwanzas em obras adjudicadas para a região.

Segundo dados oficiais, 198 acções e projectos, dos 226 inscritos no âmbito do PIIM, foram concluídos pelo Governo do Bié e entregues aos nove municípios que compõem a área geográfica da província. O valor desembolsado permitiu, segundo o Governo, construir oito novas unidades hospitalares, com 710 novas camas, e 35 escolas, das quais 20 com sete salas de aula, e 15 com 12, o que permitiu acomodar agora pouco mais de 16 mil alunos, que estudavam em péssimas condições.

"Durante os quatro anos de execução dos projectos do PIIM no Bié foram recuperadas diversas vias secundárias e terciárias. As empreitadas incluíram a recuperação de pontes em áreas estratégicas agrícolas, com terraplenagem de mais de 700 quilómetros de vias, o que permitiu uma melhor fluidez na circulação de pessoas e mercadorias do campo para os principais centros logísticos e urbanos da província e do litoral do país", escreve o Jornal de Angola (JÁ), citando fontes do governo local".

De acordo com as mesmas fontes, "o investimento do Estado permitiu, igualmente, melhorias no saneamento básico, principalmente na cidade do Cuíto, e nas vilas sedes do Andulo, Chinguar, Cunhinga e Nharêa, a asfaltagem das sedes administrativas do Cuemba, Camacupa, Catabola e Chitembo, e criou mais de três mil postos de trabalho permanentes em toda a província".

O PIIM, de acordo com o governador Pereira Alfredo, citado pelo JA, 2trouxe resultados bastante positivos para a província do Bié, nos últimos quatro anos, principalmente para as famílias que vivem em zonas potencialmente agrícolas".

Os sectores da Saúde e da Educação, duas grandes prioridades do Estado, também beneficiaram bastante com a chegada do PIIM à província.

"Temos uma carteira de projectos concluída em 85 por cento, e acreditamos que, até final da sua implementação, só trará coisas boas para a população do Bié", realçou o governador, citado pelo JA.

Esta viagem do PR à província vai, segundo Luís Fernando, "ser mais um capítulo de formato presidência aberta, uma maneira de atacar desafios e constrangimentos, de forma directa, ali onde eles se apresentam, para tornar o exercício da governação mais ágil e mais funcional".

No segundo e último dia da visita, quinta-feira, o Presidente da República vai tomar contacto com a produção agrícola, em larga escala, visitando uma grande exploração de trigo e, simbolicamente, testemunhar o início da colheita do cereal na presente temporada.

"Vários outros momentos ligados à produção que se desenvolve com iniciativas vigorosas dos cidadãos e empresas naquela parte do País vão, também, ser alvo da atenção do Presidente da República, que regressa à capital do país neste mesmo dia", diz Luís Fernando, na comunicação sobre a deslocação do Presidente João Lourenço ao Bié.