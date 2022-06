O presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, que está na Holanda para responder ao convite do Partido Popular Europeu, que elegeu uma nova direcção para os próximos quatro anos, afirmou que a comunidade internacional se mostra "cada dia mais preocupada com denúncias vindas de Angola, numa altura em que inúmeras organizações da sociedade civil se juntaram aos partidos políticos para exigirem ao Governo e ao Presidente João Lourenço que abracem um processo eleitoral democrático e credível".

O presidente da UNITA insistiu na necessidade da presença de observadores internacionais nas eleições gerais, estando a desenvolver "uma diplomacia bastante actuante no sentido da transparência eleitoral, ameaçada pela extrema censura e total falta de pluralidade actualmente praticada por todos os órgãos públicos de comunicação social".

Adalberto Costa Júnior considera fundamental a exigência da publicação imediata dos resultados provisórios do registo eleitoral oficioso.

Segundo ele, a não publicação das listas do registo constitui "uma gravíssima violação da lei por parte do Ministério da Administração do Território".

"A transparência do processo eleitoral ficou claramente em risco com o anúncio da contratação da INDRA, empresa espanhola de gestão tecnológica de eleições, contestada em todo o mundo por viciar resultados e acusada de actos ilícitos em benefício da entidade contratante", disse.