"Queremos uma juventude no combate contra vandalismo de bens públicos, contra a droga (...), contra a violência doméstica e na prática do crime em geral", disse o presidente do MPLA na abertura do IX Congresso Ordinário.

João Lourenço pediu também uma juventude comprometida com o meio ambiente, frisando que o aquecimento global representa uma ameaça à biodiversidade, e por este facto, é pertinente a realização de acções científicas e pedagógicas para a protecção do meio ambiente.

O também Presidente da República pediu aos jovens para acompanharem a situação internacional, visto que a paz e a segurança são assuntos que dizem respeito a todos.

"Neste momento critico que o mundo vive, os jovens não podem estar indiferentes com a situação na República Democrática do Congo (RDC) e na Palestina", frisou.

Relativamente aos 50 anos da independência nacional, disse que os jovens e todos angolanos devem estar preparados para a comemoração com alegria.

"Partidos políticos, sociedade civil e todos os angolanos devem participar nesta actividade para rendermos homenagem a todos os angolanos que lutaram contra a humilhação do colonialismo", disse, frisando que nesta data os angolanos vão reflectir sobre que Angola querem ter nos próximos 50 anos.

João Lourenço pediu apoio dos jovens para ajudar o Executivo a encontrar soluções para o desemprego.

De acordo com João Lourenço, os jovens angolanos nunca defraudaram o MPLA, sempre lutaram para a conquista de todos os desafios.

"Os jovens souberam sempre levantar o bom nome de Angola e o MPLA sempre valorizou os jovens para superar os grandes desafios", disse.

Refira-se que o IX Congresso Ordinário da JMPLA começou esta quinta-feira, 21, em Luanda, com a participação de mais de 1.800 delegados provenientes de todas as estruturas da JMPLA no País e no exterior, além de convidados internacionais.